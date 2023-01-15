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15.01.2023 19:15 Ольга Белозерова

Экс-командир "вагнеровцев" бежал из РФ и запросил убежище в Норвегии

Экс-командир отделения ЧВК “Вагнер" Андрей Медведев нелегально перебрался из России через границу в Норвегию.

Как сообщает Gulagu.net, оказавшись в Норвегии, бывший "вагнеровец" обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище.

Медведев утверждает, что был командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнер". В частности, под его командованием служил дезертировавший боец Евгений Нужин, которому разбили голову кувалдой. 

Отмечается, что Медведев согласился давать показания против владельца ЧВК Евгения Пригожина. 

 

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