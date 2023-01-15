



Экс-командир "вагнеровцев" бежал из РФ и запросил убежище в Норвегии

Экс-командир отделения ЧВК “Вагнер" Андрей Медведев нелегально перебрался из России через границу в Норвегию.



Как сообщает Gulagu.net, оказавшись в Норвегии, бывший "вагнеровец" обратился в правоохранительные органы и запросил защиту и политическое убежище.



Медведев утверждает, что был командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ЧВК "Вагнер". В частности, под его командованием служил дезертировавший боец Евгений Нужин, которому разбили голову кувалдой.



Отмечается, что Медведев согласился давать показания против владельца ЧВК Евгения Пригожина.



