



Экс-главу внешней разведки Франции обвинили в вымогательстве





Суд предъявил обвинения бывшему начальнику Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Бернару Бажоле в “соучастии в вымогательстве” и “посягательстве на личную свободу”, сообщило Le Monde.



По данным издания, Бажоле, возглавлявший спецслужбу с апреля 2013 года по май 2017 года, вместе с начальником своего аппарата генералом Жан-Пьером Палассе одобрил вымогательство денег у бизнесмена Алена Дюмениля.



В марте 2016 года, когда тот собирался вылетать в Женеву из парижского аэропорта Руасси – Шарль-де-Голль, сотрудники пограничной полиции попросили его пройти в полицейский участок для проверки документов. Там два агента DGSE в штатском заявили, что Дюмениль должен погасить долг в €15 миллионов. По роказаниям бизнесмена, агенты показывали ему фотографии его семьи и угрожали, однако он отказался сотрудничать и подал жалобу.



В начале 2000-х спецслужба потеряла около €23 миллионов после неудачного капиталовложения в компанию EK Finances, объединявшую несколько брендов предметов роскоши. Чтобы компенсировать убытки, сотрудники DGSE договорились с Дюменилем выкупить акции путем обмена активов его компании Francesco Smalto Holding.



Как заявили на заседании суда фигуранты дела, вместо обеспечения прибыли за счет торгов на бирже бизнесмен объявил о банкротстве.

По словам Бажоле, о финансовых неприятностях DGSE был осведомлен занимавший в то время пост президента республики Франсуа Олланд, однако экс-глава разведслужбы утверждал, что не добивался его одобрения по поводу предстоящего допроса Дюмениля.