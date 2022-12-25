



Экс-глава Моссада: нужно быть готовыми к атаке Ирана

Ирану нужно несколько дней или недель до обогащения урана до 90-процентного военного уровня, чтобы атаковать Израиль.



Такое мнение выразил бывший глава военно-политического бюро министерства обороны Зоар Палти.



По его словам, Иран находится на более продвинутом уровне, чем тот когда-либо мог вспомнить, когда дело доходит до обогащения урана.



"Они находятся в нескольких днях или неделях от обогащения урана до 90%, что соответствует военному уровню", – считает он.



По его словам, такой уровень не означает, что иранцы могут сразу построить ядерное оружие, однако такой показатель является "очень плохим". Он считает, что Израиль должен подготовиться к серьезному нападению и придется принять серьезные решения в ближайшем будущем.



"Наша национальная безопасность и наши стратегические отношения с США превыше всего. Ничего нельзя сделать в Израиле без американцев", – отметил он.