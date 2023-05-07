



Экс-глава Audi признался в мошенничестве с тестами выбросов

Бывший босс Audi Руперт Штадлер собирается признаться в своей роли в скандале с мошенничеством с выбросами. Адвокаты сообщают, что он сделает этот шаг в обмен на условный срок и штраф в размере 1,1 миллиона евро.



Бывший генеральный директор находится под судом с 2020 года из-за его роли в скандале, сотрясшем Audi и ее материнскую компанию Volkswagen.

В 2015 году фирмы признали, что использовали нелегальное программное обеспечение для обмана тестов на выбросы, что обошлось группе VW в миллиарды судебных исков и штрафов.



Дело Штадлера стало одним из самых громких судебных процессов. После того как о скандале стало известно, его обвинили в том, что он не смог остановить продажу поддельных автомобилей.



Штадлер отверг все обвинения против него. Но теперь ожидается, что он сделает заявление 16 мая. Затем судья решит, является ли это полным признанием и вынесет приговор.



Два других бывших сотрудника Audi уже признались в манипулировании тестами. Фирма отказалась от комментариев, заявив, что не является стороной судебного разбирательства.