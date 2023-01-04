



Экс-боец UFC Барони арестован за убийство девушки

Полиция арестовала бывшего бойца UFC и Bellator Фила Барони. Спортсмена задержали в Мексике – его подозревают в убийстве подруги.



Инцидент случился после того, как пара поссорилась в отеле в Сан-Панчо. Барони, вероятно, находился в состоянии опьяненсразу вызвал полицию, сообщив, что его девушка Паола лежит без сознания в номере отеля.ия. После случившегося подозреваемый



На месте полицейские обнаружили женщину, которая лежала на кровати, накрытая простыней. На теле были следы побоев и синяки. В этот момент девушка уже была мертва.



Барони рассказал, что девушка призналась ему в измене, и Фил, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, разозлился и бросил Паолу под душ, заявив, что ей нужно пойти и помыться. В результате этого она ударилась несколько раз головой. Выйдя из ванной девушка легла в постель, пожаловавшись на озноб. Боец пошел в другую комнату, а когда вернулся, она лежала без сознания. Барони подумал, что девушка спит и попытался ее разбудить, но Паола уже была мертва.



Барони передали в распоряжение прокуратуры по делу об убийстве, затем боец содержался в одиночной камере муниципального административного суда Валье-де-Бандерас.