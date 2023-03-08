



Экологическая катастрофа: на Филиппинах ликвидируют последствия разлива мазута

Жители центральной филиппинской провинции, пострадавшей от разлива нефтепродуктов из затонувшего танкера, убирают загрязнения с помощью ведер и кружек, помогая властям сдержать ущерб окружающей среде.



Надев средства индивидуальной защиты и маски, жители городка Пола в Восточном Миндоро с помощью экипажа филиппинской береговой охраны собрают пропитанный мазутом мусор и вытирают густой налет со скал вдоль берега.

"Здесь, в нашем районе, нефть очень густая, а запах сильный. Нефти так много, что нас тошнит, если мы не надеваем средства защиты. Многие плохо себя чувствуют из-за вони", — сказала 34-летняя местная жительница Марибель Фамадико, когда вместе с другими волонтерами убирала вдоль берега.Филиппинские власти заявили в понедельник, что, по их мнению, они нашли танкер, затонувший на прошлой неделе у Восточного Миндоро, и что они планируют использовать дистанционно управляемый подводный модуль, чтобы определить его точное местонахождение.Предполагается, что танкер MT Princess Empress находится под водой на глубине около 366 метров, недалеко от провинции Восточный Миндоро, хотя, по данным министерства окружающей среды, эту информацию все еще необходимо проверить.Судно перевозило около 800 000 литров промышленного мазута, когда 28 февраля во время шторма у него отказал двигатель.Волонтеры говорят, что на очистку берега и скал от нефти, скорее всего, уйдут дни."Нефть возвращается с приливом. Вчера мы очистили эту территорию, но сегодня ее снова стало больше", — сказала Фамадико.Морские ученые из Университета Филиппин заявили, что около 36 000 гектаров коралловых рифов, мангровых зарослей и водорослей потенциально могли пострадать от нефтяного пятна.