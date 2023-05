Экоактивисты нарушили работу аэропорта в Женеве

Во вторник, 23 мая, около сотни экоактивистов нарушили работу аэропорта в швейцарской Женеве.



Демонстранты потребовали прекращения использования самолетов с реактивными двигателями в рамках борьбы с изменением климата.



По оценкам активистов, за последнее десятилетие использование частных самолетов удвоилось, в связи с чем увеличились выбросы углекислого газа в атмосферу.





Ahead of today’s officially sanctioned protest by environmentalists at the #EBACE2023 show, a group broke into the static aircraft display and some handcuffed themselves to a jet.



Flights in and out of Geneva Airport were stopped for about an hour due to the security breach. pic.twitter.com/TR6g7vDsFY