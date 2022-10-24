Новости » Происшествия
Экоактивисты забросали картофельным пюре картину Клода Моне
24.10.2022 10:23 Александр Юзовский

Экоактивисты забросали картофельным пюре картину Клода Моне

Еще один шедевр искусства стал жертвой нападения экоактивистов. В немецком городе Потсдам активисты забросали картину Клода Моне "Стога сена", стоимость которой оценивается в 110 млн долларов, картофельным пюре. Вандалы сделали это в знак протеста против добычи ископаемого топлива.
Происшествие случилось 23 октября в музее Барберини в Германии.

После содеянного экоактивисты приклеили свои руки к полу.   

"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах", — пояснили свой поступок активисты.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы