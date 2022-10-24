Экоактивисты забросали картофельным пюре картину Клода Моне
Еще один шедевр искусства стал жертвой нападения экоактивистов. В немецком городе Потсдам активисты забросали картину Клода Моне "Стога сена", стоимость которой оценивается в 110 млн долларов, картофельным пюре. Вандалы сделали это в знак протеста против добычи ископаемого топлива.
Происшествие случилось 23 октября в музее Барберини в Германии.
После содеянного экоактивисты приклеили свои руки к полу.
"Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах", — пояснили свой поступок активисты.
Wir machen diesen #Monet zur Bühne und die Öffentlichkeit zum Publikum.— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022
Wenn es ein Gemälde braucht – mit #Kartoffelbrei beworfen – , damit die Gesellschaft sich wieder erinnert, dass der fossile Kurs uns alle umbringt:
Dann geben wir euch #Kartoffelbrei auf einem Gemälde! https://t.co/TN1dFKsi94