



Эйлат: Ворвались в номер и совершили непристойные акты над девушками

Сегодня, 16 марта было предъявлено обвинение 21-летним Ярину Гали и Ротему Мило после того, как они проникли в номер гостиницы в Эйлате и совершили непристойные действия в отношении двух спавших там женщин. Им были предъявлены обвинения в совершении непристойных действий, мошенничестве и насилии.



Согласно обвинительному заключению, две заявительницы прибыли в Эйлат в начале месяца и остановились вместе в гостиничном номере, в то же время обвиняемые находились в городе. Ярин знал одну из заявительниц, он связался с ней, и она рассказала ему, в каком отеле остановилась она и ее подруга, и сообщила, что они собираются на вечеринку.



Во время вечеринки одна из заявительниц выпила несколько алкогольных напитков, от которых ее чувства помутились, она почувствовала себя плохо и вернулась в номер вместе со своей подругой. Тогда Ярин обратился к администратору гостиницы и попросил продублировать для него ключ в номер заявителей, ложно заявив, что это его девушка, но администратор отказался.



После спора с охранником на входе в гостиницу обвиняемые вернулись к администратору, которая продублировал для них ключ от номера, а в это время Ярин безуспешно пытался связаться с потерпевшей по телефону. Около семи часов утра обвиняемые поднялись в номер заявителей и вошли в него.



Ярин лег на кровать и забрался сверху на ранее знакомую ему заявительницу, пока она спала, и совершил с ней непристойные действия, воспользовавшись ситуацией, не позволяющей ей дать добровольное согласие. В то же время Ротем лег позади второй заявительницы, которая также спала в это время, и совершил с ней непристойные действия, заявительница проснулась и начала кричать: "Полиция, они нас насилуют, спасите нас, уходите отсюда". Двое скрылись с места происшествия.

