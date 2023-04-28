



Эйлат: стрельбу в отеле открыл военный

Устроившим в холле отеля Dan Panorama в Эйлате стрельбу оказался военный.



В заведении заявили, что он был их гостем, который находился в отпуске.



"Гражданин, пребывающий в частном отпуске и принадлежащий к силам безопасности, случайно выстрелил из личного оружия", - сказали в отеле.



Уточняется, что обошлось без жертв и повреждений. Полиция, прибывшая на место происшествия, приступила к расследованию инцидента. Военного допрашивают, а его оружие временно конфисковано.



Между тем, Israel Hayom сообщает, что военный достал оружие и выстрелил в стену во время стычки с охранником отеля. Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.



