Эйлат: спор в ресторане отеля перерос в жесткую драку
В отеле U Coral Beach в Эйлате спор между двумя группами отдыхающих в ресторане возле витрины с мясными изделиями перерос в жесткую драку.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
По словам очевидцев, две группы людей, стоявших в очереди, начали о чем-то спорить. В результате, словесная перепалка между отдыхающими переросла в насилие. Уточняется, что в ход пошли столы и стулья.
Несколько находившихся в буфете гостей получили травмы. По подозрению в причастности к инциденту задержаны пять человек. Из-за чего конкретно разгорелся спор между клиентами, неизвестно. Начато расследование.
"Проблема решается израильской полицией при полном сотрудничестве руководства отеля", - сообщила администрация заведения.