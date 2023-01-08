Новости » Происшествия
Эйлат: спор в ресторане отеля перерос в жесткую драку
08.01.2023 20:23 Алина Груднева

Эйлат: спор в ресторане отеля перерос в жесткую драку

В отеле U Coral Beach в Эйлате спор между двумя группами отдыхающих в ресторане возле витрины с мясными изделиями перерос в жесткую драку.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

По словам очевидцев, две группы людей, стоявших в очереди, начали о чем-то спорить. В результате, словесная перепалка между отдыхающими переросла в насилие. Уточняется, что в ход пошли столы и стулья.

Несколько находившихся в буфете гостей получили травмы. По подозрению в причастности к инциденту задержаны пять человек. Из-за чего конкретно разгорелся спор между клиентами, неизвестно. Начато расследование.

"Проблема решается израильской полицией при полном сотрудничестве руководства отеля", - сообщила администрация заведения.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы