



Эйлат: спор в ресторане отеля перерос в жесткую драку

В отеле U Coral Beach в Эйлате спор между двумя группами отдыхающих в ресторане возле витрины с мясными изделиями перерос в жесткую драку.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



По словам очевидцев, две группы людей, стоявших в очереди, начали о чем-то спорить. В результате, словесная перепалка между отдыхающими переросла в насилие. Уточняется, что в ход пошли столы и стулья.



Несколько находившихся в буфете гостей получили травмы. По подозрению в причастности к инциденту задержаны пять человек. Из-за чего конкретно разгорелся спор между клиентами, неизвестно. Начато расследование.



"Проблема решается израильской полицией при полном сотрудничестве руководства отеля", - сообщила администрация заведения.