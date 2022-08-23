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Эйлат: подростки думали, что идут к проститутке, а попадали в ловушку
23.08.2022 13:24 Аркадий Бочаровский

Эйлат: подростки думали, что идут к проститутке, а попадали в ловушку


В Эйлате вскрыта сеть, специализировавшаяся на ограблении молодых туристов.

Организаторы сети, женщины 34 и 46 лет из центра страны и юноша в возрасте 24 лет, распространяли визитки, приглашавшие провести ночь в кампании проститутки на частной квартире.

Они разбрасывали эти визитки в зонах развлечений.

Расчет мошенников был на то, что звонить будут в основном подростки.

Подростки приходили на квартиру, там им угрожали ножом и электрошокером и отбирали деньги и ценные вещи. Подростки, как правило, не жаловались в полицию, потому что не хотели, чтобы об их приключениях узнали родители.

По оценкам полиции, таким образом члены сети ограбили подростков на десятки тысяч шекелей.

Все трое арестованы и находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в грабеже, сутенерстве и заговоре с целью совершения преступления.

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