Эйлат: голодные клиенты устроили жесткую драку с персоналом ресторана
В Эйлате возле кошерного стейк-хауса Halev Harahav произошла драка между голодными посетителями и персоналом.
Предположительно, побоище произошло из-за долгого ожидания столика в ресторане.
Несколько мужчин похватали стулья, чтобы пустить их в ход. Драка из ресторана перенеслась на парковку.
По состоянию на вечер, 14 августа, задержаний в результате инцидента не было.
"Ресторан Halev Harahav осуждает любое насилие. Вчера он был атакован гостями, ожидавшими очереди в ресторан. Мы опечалены инцидентом и приносим извинения нашим клиентам", — сказали в ресторане.
אילת: כתר פלסטיק-OUT— Itsik Zuarets איציק זוארץ (@Itsik_zuarets) August 14, 2022
כורסאות קש מהודרות-IN pic.twitter.com/jZ1WYu4pa4