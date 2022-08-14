Новости » Происшествия
Эйлат: голодные клиенты устроили жесткую драку с персоналом ресторана
14.08.2022 23:27 Алина Груднева

Эйлат: голодные клиенты устроили жесткую драку с персоналом ресторана

В Эйлате возле кошерного стейк-хауса Halev Harahav произошла драка между голодными посетителями и персоналом.

 
Предположительно, побоище произошло из-за долгого ожидания столика в ресторане.
 
Несколько мужчин похватали стулья, чтобы пустить их в ход. Драка из ресторана перенеслась на парковку.
 
По состоянию на вечер, 14 августа, задержаний в результате инцидента не было.
 
"Ресторан Halev Harahav осуждает любое насилие. Вчера он был атакован гостями, ожидавшими очереди в ресторан. Мы опечалены инцидентом и приносим извинения нашим клиентам", — сказали в ресторане.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы