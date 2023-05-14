



Эйлат: дикая драка персонала с клиентами в Макдональдс



Вчера (в субботу) в филиале сети "Макдональдс" в торговом центре "Эйс Молл" в Эйлате произошла жестокая драка между группой покупателей и персоналом.



Спор разгорелся на фоне долгого ожидания группой посетителей своего заказа. Согласно свидетельским показаниям, один из сотрудников грубо поставил поднос с едой на прилавок, в результате чего еда и напитки выплеснулись на стоявших там людей. Клиенты, очевидно, отреагировали бурно и атаковали сотрудников заведения.



На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько покупателей избивают работников фастфуда. Получив сообщение, в филиал сети быстрого питания прибыли полицейские, но дерущихся уже растащили, и беспорядки прекратились. Все присутствующие попросили не подавать жалобу.