



Ехал на одном колесе и издевался над полицией: арестован арабский мото-акробат

В последние дни в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как арабский мотоциклист едет рядом с полицейской машиной, поднимает колесо и показывает f*** женщине-полицейскому, обгоняет машину справа и едет зигзагом по дороге.



8 августа утром следователи центрального отдела дорожного управления и полиции станции Ирон провели облаву на подозреваемого в совершении этого преступления. Подозреваемый, 19-летний житель района Вади Ара, был арестован по подозрению в создании помех и опасности для движения при отягчающих обстоятельствах и неосторожном вождении.



После публикации видеозаписи расследование было поручено генеральному инспектору дорожного подразделения, который выяснил личность подозреваемого на видео, и сегодня утром детективы подразделения арестовали его для допроса, изъяли мотоцикл и автомобиль, которые, предположительно, использовались подозреваемым в других видеозаписях, где он был замечен бесчинствующим на дороге.