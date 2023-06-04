



Египетский террорист на израильской территории. Новые подробности

В израильской прессе опубликованы новые подробности о террористической атаке на границе Израиля и Египта.



Террорист отошел на расстояние около пяти километров от заставы, где он служил. Он взобрался на скалу и добрался до разделительного забора, при нем была сумка с большим количеством снаряжения - шестью магазинами и двумя ножами коммандос. Используя один из имевшихся у него ножей, он открыл проход в заборе, предназначенный для быстрого открытия, и подошел к позиции солдат так, что они его не увидели.



В этот момент террорист открыл по ним огонь, в результате чего погибли Лия Бен Нун и Ури Ицхак Илуз. Похоже, что террорист хорошо спланировал свою инфильтрацию, знал позицию и знал, как добраться до этой точки. Позиция находится примерно в 150 метрах от прохода, с которого он проник на территорию Израиля.



Стрельба по солдатам на посту охраны произошла около 6:00 утра, последний контакт с ними был чуть позже 4:00. Незадолго до 9:00 командир отделения прибыл на место происшествия для смены караула и обнаружил их тела.



Следует отметить, что после серьезного инцидента около 6:00 с другого участка в этом районе поступило сообщение о выстрелах, но это не привлекло особого внимания, так как выстрелы в этом районе - обычное явление. Сразу же после того, как стало известно о двух погибших, на место происшествия были направлены офицеры, а террорист был обнаружен с помощью беспилотника примерно в полутора километрах от израильской территории. Было принято решение приблизиться к нему и попытаться установить контакт, после того как возникло опасение, что израильские гражданские в этом районе могут столкнуться с ним.



Используя большие камни, террорист подготовил для себя позицию для укрытия. Во время первого столкновения вскоре после 11:00 террорист в перестрелке убил сержанта Охада Дайяна с расстояния около 200 метров. Во время второго столкновения солдаты бригады сектора ликвидировали террориста.

