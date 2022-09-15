



Египетский балкер арестован из-за повреждения кораллового рифа

Балкер Lotus задержали по поручению властей Иордании. Администрация порта Акабы приняла меры, чтобы не разрешить судну выйти в море до завершения расследования.



!Водолазов отправили осмотреть коралловый риф. Позже государственное телевидение сообщило, что рифу нанесен значительный ущерб. В августе иорданские власти задержали еще одно египетское судно, также под флагом Палау, которое обвинили в разливе 11 тонн мазута в этом же районе", – пишет издание The Maritime Executive.



Ранее балкер Lotus сел на мель, наткнувшись на коралловый риф в Красном море.