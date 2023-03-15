



Египетская полиция нашла украденную медаль лучшего бомбардира "Ливерпуля"

Египетская полиция заявила в среду, что нашла серебряную медаль, украденную из дома нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в Каире.



Кража произошла 2 марта, и сыщикам удалось установить личности двух воров, в том числе бывшего охранника жилого комплекса, говорится в сообщении полиции.



Все похищенное было найдено и изъято, в том числе серебряная медаль, несколько пар кроссовок и телевизоры.



Салах на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории Премьер-лиги, забив 129 голов.

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30-летний египетский футболист Салах должен посетить свою родную страну на следующей неделе, так как он возглавит национальную команду в матче против Малави в квалификации Кубка африканских наций, домашнем матче 24 марта и выездном матче четыре дня спустя.

