



Египет просит 11 израильских пилотов покинуть его территорию

Власти Египта попросили 11 израильских пилотов покинуть страну после того, как они приземлились без виз, сообщает Anadolu.



Пилоты приземлились в Египте на небольших самолетах, но египетские власти попросили их покинуть страну, сославшись на “соображения национальной безопасности”. Однако, самолеты не смогли улететь, так как у них закончилось топливо, а погода была опасной для полетов.



Сообщается, что министерство иностранных дел Израиля пытается договориться с египетскими властями, чтобы обеспечить безопасное возвращение пилотов. Однако в египетская сторона заявила, что это вина самих пилотов, которые вылетели в Египет без необходимых виз.