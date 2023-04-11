



Египет планировал продать России 40 000 ракет

Согласно просочившимся документам американской разведки, Египет планировал отправить до 40 000 ракет в Россию, которая истощила свои запасы оружия после более чем года боевых действий в Украине.



В документах, полученных Washington Post, подробно описан план президента Египта Абдель Фатаха ас-Сиси и его высокопоставленных помощников по поставкам оружия в Россию. Сверхсекретные документы Пентагона, которые недавно просочились в сеть, впервые появились на игровой платформе социальных сетей Discord.



Если информация в документах подтвердится, это может нанести сокрушительный удар по отношениям США с Египтом, одним из их давних союзников в регионе.



Обвинение не было подтверждено Белым домом, сообщает Fox News.



В январе госсекретарь Энтони Блинкен провел встречу с ас-Сиси в Каире. Во время саммита Байден подтвердил "солидарность США с Египтом, поскольку он борется с экономическими последствиями жестокой войны России в Украине".



В одном из документов говорилось, что ас-Сиси приказал высокопоставленным военным чиновникам тайно продавать ракеты, артиллерийские снаряды и взрывчатку в Москву. План должен был храниться в секрете, чтобы "избежать проблем с Западом", сообщила Washington Post.



В документе цитируется Мохамед Салах ад-Дин, государственный министр военного производства, заверяющий египетского лидера в том, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это необходимо, потому что это наименьшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуказанную ранее помощь"