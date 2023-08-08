



Эфиопия: 13 израильтян эвакуированы, планируется крупная операция спасения

Согласно сообщениям еврейских СМИ поздно вечером в понедельник, более 12 израильтян в северной Эфиопии были спасены и находятся в безопасности. Иерусалим заявил, что может вмешаться, чтобы вывезти своих граждан поскольку столкновения между местными жителями и военными усиливаются.



Согласно данным МИД Израиля около 50 граждан Израиля находятся в районе Гондар на севере Эфиопии, а также еще 60 человек, имеющих право на получение гражданства. Правительство Эфиопии объявило о чрезвычайном положении в регионе. Столкновения и массовые протесты в районе Гондар усилились в последние дни. Федеральное правительство Эфиопии заявило, что потеряло контроль над некоторыми районами и городами в регионе из-за боевиков.



С прошлой недели жители Амхары сообщают о боевых действиях, ополченцы нападают на армейские части, а протестующие блокируют дороги. Приостановлены рейсы в Гондар и популярный туристический город Лалибелу. Доступ в Интернет в регионе ограничен.



Согласно данным Walla News, в понедельник, 7 августа, командам PassportCard и Magnus Search and Rescue в координации с местными властями и МИД Израиля удалось добраться до 13 израильтян и семи иностранных граждан в городе Дебарк к северу от Гондара. Эвакуированные были доставлены ​​в город Шир, недалеко от границы с Эритреей, и, как ожидается, будет доставлены ​​в столицу страны Аддис-Абебу.



В пятницу МИД призвал израильтян, находящимся в Эфиопии, оставаться в безопасных местах и поддерживать связь с посольством в Аддис-Абебе, порекомендовав остальным гражданам воздержаться от поездок в страну.



Совет национальной безопасности Израиля провел 7 августа экстренное заседание, чтобы обсудитьспособы спасения израильтян из Гондара.