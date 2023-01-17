



"Ее обманули". Подробности о перехвате партии кокаина и кетамина в Бен-Гурион

Портал walla публикует подробности об аресте “4 невинных девушек” с 15 кг кокаина и кетамина в аэропорту Бен-Гурион 16 января.



Адвокат одной из четырех молодых женщин, арестованных по подозрению в контрабанде большой партии кокаина в Израиль, заявила, что ее "подвели более опытные люди, чем она". По словам адвоката, Лии Плус-Домб, молодая женщина всего лишь уехала в отпуск, и она никогда не нарушала закон. По словам адвоката, речь идет о "молодой женщине без судимостей, которая никогда не нарушала закон и, очевидно, была подведена более опытными людьми". Я убеждена, что по мере расследования ее полная невиновность будет раскрыта".



По данным полиции, специальное детективное подразделение вчера сорвало огромную контрабанду более 15 кг кокаина и кетамина стоимостью в миллионы шекелей. Четыре арестованные молодые женщины - жительницы центра в возрасте 20 лет, подозреваются в торговле, ввозе и вывозе наркотиков. За двумя из них полиция следила по всему маршруту их въезда в Израиль - от выхода из самолета, через паспортный контроль и до получения багажа.



Во время досмотра багажа трех подозреваемых полицейские детективы обнаружили большое количество наркотиков, которые были спрятаны в бутылках с шампунем и коробках с пищевыми добавками. Наркотики были отправлены в полицейские криминалистические лаборатории. Другая подозреваемая, которая летела этим рейсом, была арестована за пределами аэропорта вместе со своим партнером и еще одним подозреваемым, который, предположительно, пытался спрятать наркотики.



Четыре женщины и двое арестованных мужчин были доставлены вчера на слушание в суд, и в конце слушания срок содержания под стражей четырех женщин был продлен до воскресенья. Во время слушания представитель полиции заявил, что подозрение против первой подозреваемой заключается в том, что хотя в момент ареста у нее не было при себе наркотиков, она передала их в чемодане другому человеку.



На слушаниях также было заявлено, что во время обыска в доме одного из подозреваемых, не имеющего судимости, были изъяты наркотики, и проверялось, есть ли связь с наркотиками, найденными в аэропорту. Теперь полиция подозревает, что девушки несколько раз летали в Берлин, предположительно, за наркотиками.



В ходе допроса одного из арестованных молодых людей выяснилось, что подозреваемый утверждал на следствии, что он пришел в квартиру одной из подозреваемых, увидел мусорный пакет и выбросил его в мусорное ведро. Наркотики были обнаружены в выброшенном им мусоре. Арестованные молодые женщины живут в Кфар-Сабе и Кирьят-Экроне. Согласно подозрению, мотивом контрабанды является обещание быстрой оплаты в размере нескольких десятков тысяч шекелей.