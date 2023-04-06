



"Еду в Магадан": россиянина избили за попытку покинуть самолет во время полета

Неадекватный пассажир, летевший на рейсе из Москвы в Магадан, пытался покинуть самолет прямо во время полета.



По данным Telegram-канала Nemagadan, он внезапно поднялся со своего кресла и попытался открыть аварийный выход.



Другие пассажиры вовремя это заметили скрутили его, несколько раз ударив, и связали. Очевидцы считают, что признаков опьянения у него не было.



Когда самолет благополучно приземлился, мужчину передали сотрудникам полиции. Теперь ему предстоит процедура медосвидетельствования.

