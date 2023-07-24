



Джонни Депп потерял сознание и госпитализирован в Будапеште

Будапештское информационное агентство DiaDia сообщило, что актер Джонни Депп потерял сознание в отеле . В результате запланированное шоу в Будапеште было отменено.



Группа Hollywood Vampires отметила, что им "очень жаль, что они не появились перед своими фанатами, которые уже купили билеты". Группа продолжает гастролировать по Европе, но вынуждена была сделать перерыв, чтобы позаботиться о здоровье актера Джонни Деппа.



Подробности о состоянии здоровья Деппа на данный момент не разглашаются.

