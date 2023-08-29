



Дым в кабине. Почему самолет с израильтянами приземлился в Саудовской Аравии

Саудовские СМИ опубликовали новые подробности об аварийной посадке в Джидде рейса Air Seychelles, на борту которого находились 128 израильтян.



В 20:12 пилоты уведомили диспетчерскую вышку международного аэропорта имени короля Абдула Азиза о чрезвычайной ситуации из-за запаха дыма в кабине пилотов.



Сразу же после этого в аэропорту Джидды был создан оперативный диспетчерский пункт, объявлена чрезвычайная ситуация второго уровня, и самолет, направлявшийся в Тель-Авив, в 20:40 совершил посадку в Саудовской Аравии.



После приземления шесть членов экипажа были переведены в гостиницу, а остальные пассажиры, в том числе трое детей, - в отель, расположенный в терминале №1.



Эммануэль Кармель, одна из пассажирок рейса, дала интервью радио 103FM и рассказал о ночи, проведенной израильтянами в Саудовской Аравии: "Все было нормально, мы поспали несколько часов, пока нас не разбудили". Об отношении саудовцев к израильским пассажирам она сказала: "Очень удивительно, они сказали нам: "Мы вам очень рады", немного улыбнулись, правда, мы этого не ожидали".