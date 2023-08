Дым от горящей свалки палестинцев не дает поселенцам дышать в районе Биньямин

Второй день бушует пожар в заброшенном карьере, расположенном недалеко от шоссе №60 и промышленного парка Шаар Биньямин, крупного коммерческого центра в ПА за пределами Рамаллы. Загрязнение воздуха достигло такого опасного уровня из-за горения отходов, что поселенцам и израильским владельцам магазинов рекомендовано оставаться дома и закрыть свои магазины.



“Утром мы проснулись и увидели большой черный густой столб дыма, никто не может дышать, ни израильтяне, ни палестинцы во всем регионе”, – говорит пресс-секретарь регионального совета Биньямина Элиана Пассентин.



Палестинцы так много лет использовали это место как незаконную свалку, что здесь образовалась стена из мусора. Вспыхнувшее пламя охватило всю стену карьера, из-за чего "все выглядит так, будто горит черный холм". Столбы дыма наполняют воздух запахом гари и таким количеством дыма, что трудно дышать.



“Каждые несколько минут мы слышим грохот, потому что взрываются аэрозольные баллоны”, – рассказывает Пассентин. “Нам нечем дышать. Сегодня всех работников облсовета и всей промзоны попросили выйти, закрыть свои предприятия и вернуться домой”.



Ассоциация качества окружающей среды Самарии и Министерство охраны окружающей среды оценили загрязнение воздуха и пришли к выводу, что оно представляет опасность. Впоследствии министерства охраны окружающей среды и здравоохранения направили письмо в региональный совет Биньямина и полицию Израиля с призывом эвакуировать жителей из пострадавших районов до тех пор, пока уровень загрязнения не снизится.



Министерство охраны окружающей среды заявило, что оно не информировало Палестинскую администрацию о высоком уровне загрязнения, поскольку “окружающая среда на территориях ПА, за исключением израильских поселений, находится в ведении Гражданской администрации. Согласно закону , министерство ответственно за состояние окружающей среды только в израильских поселениях”.



Министр охраны окружающей среды Идит Сильман направила письмо главе гражданской администрации Иудеи и Самарии, в котором призвала “использовать свои полномочия и возможности для тушения пожара”. Она подчеркнула, что меры, принятые до сих пор, недостаточны. Сильман охарактеризовала проблему как “постоянную”, о которой ее офис ранее уведомлял гражданскую администрацию. По ее словам, тушение пожара, вероятно, займет несколько дней.



“Мы заслуживаем того, чтобы дышать чистым, свежим воздухом и не подвергаться опасности из-за этого ужасного сжигания мусора, которое происходит повсюду каждую неделю”, – считают местные жители.

