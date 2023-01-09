



Двум британцам грозит до 20 лет тюрьмы за пьяный дебош в самолете

Двум мужчинам, туристам из Великобритании, устроившим пьяный дебош на рейсе TUI, грозит до 20 лет тюрьмы.



Мужчинам были предъявлены федеральные обвинения в США после того, как они якобы начали пьяную драку после поездки в Канкун (Мексика), где они отдыхали.



Как сообщает The Mirror, Энтони Джозефу Джеймсу Кирби и Дэмиену Джейку Мерфи, которым по 36 лет, предъявлены обвинения во вмешательстве в дела членов летного экипажа и бортпроводников, а также в нападении. Вместе с ними с рейса был снят еще один человек, но ему не предъявляли обвинения.



Известно, что экипаж отказался подавать группе алкоголь, но, как сообщается, один из них достал спиртное из ручной клади, и они выпили.



"Во время полета мужчины стали шумными и нарушали порядок. Пока самолет пролетал над Флоридой, Кирби, Мерфи и третий человек делали расистские комментарии в адрес экипажа и пассажиров, снимая их взаимодействие с экипажем и другими пассажирами на свои камеры", - говорится в отчете Федерального бюро расследований.



Утверждается, что Мерфи толкнул стюардессу, которая пыталась разрядить обстановку. После того, как самолет приземлился в Бангоре, Кирби напал на пассажира, сидевшего на три места впереди него.



В случае признания виновным мужчинам может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 250 000 долларов СШ по обвинению во вмешательстве в деятельность летного экипажа, а также до года тюремного заключения и штраф в размере до 100 000 долларов США по обвинению в нападении.