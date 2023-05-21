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Двухлетняя девочка утонула в бассейне на севере Израиля
21.05.2023 09:56 Ирина Демьянова

Двухлетняя девочка утонула в бассейне на севере Израиля

Двухлетняя девочка утонула в частном бассейне на севере Израиля в субботу вечером.

После обширных усилий по ее реанимации врачи Медицинского центра Галилеи были вынуждены констатировать ее смерть в воскресенье утром.

"Каждое лето мы сталкиваемся с трагическими случаями утопления детей в своих домах или в различных водоемах, таких как бассейн или море", — сказал заведующий отделением детской реанимации доктор Йоав Хоффман. 

"Мы просим родителей ни при каких обстоятельствах не оставлять детей без присмотра возле источника воды высотой более 20 см", - призвал медик.
 

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