



Двухлетняя девочка утонула в бассейне на севере Израиля

Двухлетняя девочка утонула в частном бассейне на севере Израиля в субботу вечером.



После обширных усилий по ее реанимации врачи Медицинского центра Галилеи были вынуждены констатировать ее смерть в воскресенье утром.



"Каждое лето мы сталкиваемся с трагическими случаями утопления детей в своих домах или в различных водоемах, таких как бассейн или море", — сказал заведующий отделением детской реанимации доктор Йоав Хоффман.



"Мы просим родителей ни при каких обстоятельствах не оставлять детей без присмотра возле источника воды высотой более 20 см", - призвал медик.

