



Двухлетнего мальчика прооперировали после попадания в глаз лулава во время игры



Маленький Иегуда получил удар лулавом в глаз, когда играл со своим братом в сукке на этой неделе. Поначалу казалось, что ничего страшного. Но на следующее утро малыш проснулся с красным глазом.



Родители обратились к офтальмологу из своего медицинского фонда, который быстро направил их в медицинский центр "Шааре Цедек".



Иегуде была проведена операция по удалению инородного предмета из глаза, и после непродолжительного пребывания в больнице он был отправлен домой.

"По милости небес наш Иегуда сейчас цел и невредим, но все могло закончиться и по-другому. Я призываю родителей быть внимательными и помнить, что даже, казалось бы, безопасная игра может быть рискованной, особенно в предпраздничной суете. Мы благодарим замечательную бригаду врачей, лечивших Иегуду, и желаем всем крепкого здоровья".



Профессор Давид Задок, лечивший Иегуду, рассказал: "Иегуда поступил к нам с частью [лулава], впившейся в роговицу глаза, и сразу же попал в операционную. В ходе операции инородное тело было удалено из глаза, и сейчас он отпущен домой. Я призываю родителей внимательно следить за тем, что попадает в глаза их детей, особенно когда они находятся на улице, и мелкие частицы листьев и т.п. могут попасть в глаз и создать угрозу зрению. Маленькие дети не могут самостоятельно определить, что произошло, поэтому здесь требуется двойная осторожность со стороны родителей".



