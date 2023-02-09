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Двух сестер арестовали за нападение на мать и дочь из-за парковки
09.02.2023 21:53 Алина Груднева

Двух сестер арестовали за нападение на мать и дочь из-за парковки

Полиция арестовала двух сестер из Нетании по подозрению в нападении на мать и дочь из-за спора о месте на парковке. 

На вызов правоохранители прибыли, получив сообщение относительно драки в центре города.

В результате, были арестованы две 20-летние сестры после того, как те якобы напали на 30-летнюю мать и ее маленькую дочь. Пострадавшие с легкими травмами доставлены в медицинский центр "Ланиадо". 

По окончании расследования будет принято решение о том, просить ли завтра суд в Петах-Тикве о продлении срока содержания подозреваемых под стражей.

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