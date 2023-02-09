



Двух сестер арестовали за нападение на мать и дочь из-за парковки

Полиция арестовала двух сестер из Нетании по подозрению в нападении на мать и дочь из-за спора о месте на парковке.



На вызов правоохранители прибыли, получив сообщение относительно драки в центре города.



В результате, были арестованы две 20-летние сестры после того, как те якобы напали на 30-летнюю мать и ее маленькую дочь. Пострадавшие с легкими травмами доставлены в медицинский центр "Ланиадо".



По окончании расследования будет принято решение о том, просить ли завтра суд в Петах-Тикве о продлении срока содержания подозреваемых под стражей.