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Двух подростков обвиняют в вандализме на христианском кладбище в Иерусалиме
16.01.2023 13:55 Евгения Маркова

Двух подростков обвиняют в вандализме на христианском кладбище в Иерусалиме

Обвинения будут предъявлены двум подросткам, подозреваемым в вандализме над десятками могил на историческом христианском кладбище в Иерусалиме в начале этого месяца, говорится в заявлении израильской полиции в понедельник.

Расследование показало, что 28 надгробий на протестантском кладбище на горе Сион подверглись вандализму.

Двое подозреваемых в возрасте 18 и 14 лет, чьи имена не разглашаются, прибыли из центрального региона страны, сообщила полиция.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как двое молодых людей в еврейских кипах опрокидывают кресты, разбивают надгробия и бросают мусор на могилы.



В ходе допроса полиция установила, что "преднамеренный вандализм" был совершен по расистским мотивам, говорится в заявлении. Подозреваемые были арестованы через несколько дней после того, как стало известно о вандализме, и срок их содержания под стражей продлевался несколько раз, а затем они е были отпущены под домашний арест.

Кладбищу более 170 лет. Среди разрушенных гробниц была могила Самуэля Гобата, второго протестантского епископа в Иерусалиме, умершего в 1879 году, XIX века, говорится в сообщении епископальной епархии. Могилы трех офицеров полиции, британских граждан, служивших в полиции Палестины, находившейся тогда под управлением Великобритании, также подверглись вандализму.
 

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