



Двух подростков обвиняют в вандализме на христианском кладбище в Иерусалиме

Обвинения будут предъявлены двум подросткам, подозреваемым в вандализме над десятками могил на историческом христианском кладбище в Иерусалиме в начале этого месяца, говорится в заявлении израильской полиции в понедельник.



Расследование показало, что 28 надгробий на протестантском кладбище на горе Сион подверглись вандализму.



Двое подозреваемых в возрасте 18 и 14 лет, чьи имена не разглашаются, прибыли из центрального региона страны, сообщила полиция.



На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как двое молодых людей в еврейских кипах опрокидывают кресты, разбивают надгробия и бросают мусор на могилы.

וידאו, שני יהודים משחיתים קברים בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון, אתמול. pic.twitter.com/NnCBvGkL6U — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) January 3, 2023

В ходе допроса полиция установила, что "преднамеренный вандализм" был совершен по расистским мотивам, говорится в заявлении. Подозреваемые были арестованы через несколько дней после того, как стало известно о вандализме, и срок их содержания под стражей продлевался несколько раз, а затем они е были отпущены под домашний арест.Кладбищу более 170 лет. Среди разрушенных гробниц была могила Самуэля Гобата, второго протестантского епископа в Иерусалиме, умершего в 1879 году, XIX века, говорится в сообщении епископальной епархии. Могилы трех офицеров полиции, британских граждан, служивших в полиции Палестины, находившейся тогда под управлением Великобритании, также подверглись вандализму.