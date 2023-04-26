



Двух иранских актрис обвинили в том, что они сняли хиджаб на публике

Иран предъявил обвинения двум известным актрисам за публикацию фотографий, на которых они нарушают дресс-код страны для женщин, всего через несколько недель после объявления о пресечении нарушений, сообщает AFP во вторник со ссылкой на местные СМИ.



Полиция Тегерана передала дело Катаюн Риахи и Пантеа Бахрам в суд, обвинив их в “преступлении публичного снятия хиджаба и размещения фотографий в Интернете”, сообщило информационное агентство Tasnim. В случае судебного преследования женщины могут быть оштрафованы или приговорены к тюремному заключению.



В этом месяце иранские власти объявили , что в общественных местах и ​​на улицах будут установлены камеры, чтобы выявлять и наказывать женщин без хиджаба. Нарушительницы получат “предупреждающие текстовые сообщения о последствиях”, говорится в заявлении полиции.

Несколько дней спустя также власти объявили о закрытии 150 коммерческих заведений, сотрудники которых не соблюдали дресс-код.

