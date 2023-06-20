



Двух боевых офицеров ЦАХАЛа обвиняют в секс-преступлениях

За последний месяц в ЦАХАЛе стало известно о трех различных случаях подозрений в сексуальных домогательствах со стороны офицеров во время отдыха в ночных клубах и пабах.



Как стало известно газете "Едиот Ахронот", на прошлой неделе два боевых офицера из элитного подразделения были допрошены по подозрению в совершении непристойных действий и сексуальных домогательствах к двум женщинам-солдатам - в двух разных инцидентах, произошедших в пабах в рамках отдыха подразделения несколько недель назад. Речь идет об одном из подразделений спецназа армии, и после возникших подозрений командир подразделения решил отстранить одного из офицеров от должности.



В ходе расследования офицер заявил, что не помнит приписываемых ему действий, так как находился под воздействием алкоголя. Расследование было начато после того, как женщина-солдат пожаловалась на него представителям управления по делам женщин в ее подразделении, а затем и в министерство обороны. По просьбе офицера военный суд издал приказ о засекречивании его данных. Расследования по обоим делам продолжатся в ближайшие дни, одновременно будут собраны показания и других солдат.



Два нынешних расследования проводятся примерно через неделю после того, как было предъявлено обвинение капитану Натаниэлю Вандимо, служившему командиром роты в пехотном батальоне. Вандимо, об аресте которого стало известно на сайте Ynet, обвиняется в изнасиловании женщины-солдата и совершении непристойных действий в отношении другой женщины-солдата. В свое оправдание он также заявил, что не помнит приписываемых ему действий.

