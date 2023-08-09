



Двойное убийство бедуинов: задержаны двое подозреваемых

Полиция арестовала двух подозреваемых в двойном убийстве на шоссе 40.



Один из них, 30-летний мужчина из Рахата, доставлен на допрос.



В четверг, 10 августа, он предстанет перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.



Напомним, двое бедуинов погибли на шоссе, когда из окна машины в них начали стрелять из М-16.



Еще один молодой человек, получивший ранения средней тяжести в результате стрельбы, находится в больнице.



