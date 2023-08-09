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Двойное убийство бедуинов: задержаны двое подозреваемых
09.08.2023 14:54 Алина Груднева

Двойное убийство бедуинов: задержаны двое подозреваемых

Полиция арестовала двух подозреваемых в двойном убийстве на шоссе 40.

Один из них, 30-летний мужчина из Рахата, доставлен на допрос.

В четверг, 10 августа, он предстанет перед судом, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.

Напомним, двое бедуинов погибли на шоссе, когда из окна машины в них начали стрелять из М-16.

Еще один молодой человек, получивший ранения средней тяжести в результате стрельбы, находится в больнице.

 

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