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Двое жителей севера Израиля пытались примкнуть к ISIS
15.08.2022 11:12 Ольга Белозерова

Двое жителей севера Израиля пытались примкнуть к ISIS

Жители Умм-эль-Фахма Мухаммад Агбария и Абдель Аль-Махди обвиняются в сговоре с целью совершения преступления и попытке присоединения к организации ISIS в Африке.

Об этом сообщает газета "Исраэль хайом" со ссылкой на Окружную прокуратуру Хайфы.

Согласно данным следствия, двое жителей Умм-эль-Фахма связались с активистами ISIS с целью примкнуть к организации. Среди прочего, обвиняемые искали контактное лицо, которое могло бы им помочь добраться до Африки, где они бы вступили в ряды ISIS.

Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до окончания разбирательства.

 

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