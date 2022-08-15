



Двое жителей севера Израиля пытались примкнуть к ISIS

Жители Умм-эль-Фахма Мухаммад Агбария и Абдель Аль-Махди обвиняются в сговоре с целью совершения преступления и попытке присоединения к организации ISIS в Африке.



Об этом сообщает газета "Исраэль хайом" со ссылкой на Окружную прокуратуру Хайфы.



Согласно данным следствия, двое жителей Умм-эль-Фахма связались с активистами ISIS с целью примкнуть к организации. Среди прочего, обвиняемые искали контактное лицо, которое могло бы им помочь добраться до Африки, где они бы вступили в ряды ISIS.



Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до окончания разбирательства.



