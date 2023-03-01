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Двое задержанных - бойцы "Сайерет Маткаль"
01.03.2023 13:43 Алина Груднева

Двое задержанных - бойцы "Сайерет Маткаль"

Двое задержанных утром, 1 марта, на акции протеста против правовой реформе оказались бойцами "Сайерет Маткаль".

Об этом сообщает протестная организация "Братья по оружию".

Уточняется, что двое мужчин доставлены в суд, где рассматривается вопрос о продлении срока их содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, один из задержанных бойцов является товарищ премьер-министра Биньямина Нетаниягу по службе Эзра Барнеа.

"Его арест символизирует именно то, что здесь происходит: Сайерет Маткаль -  под арестом, а Нетаниягу - узник Бен-Гвира. Мы призываем Нетаниягу выбрать братьев по оружию и остановить правовую революцию", - сказали "Братья по оружию".
 

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