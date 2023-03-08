



Двое восьмиклассников изнасиловали 11-летнего мальчика

Два восьмиклассника несколько раз изнасиловали ребенка. По информации РЕН ТВ, это происходило на севере Санкт-Петербурга в середине января.



В правоохранительные органы обратилась мама 11-летнего мальчика. Она сообщила, что 14-летние школьники несколько раз надругались над ее сыном.



По предварительной информации, ребенок стал жертвой малолетних насильников не менее двух раз. Происходило все в доме 11-летнего мальчика.



Стражи порядка возбудили уголовное дело, а также допросили и задержали подозреваемых. Расследование продолжается.