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Двое восьмиклассников изнасиловали 11-летнего мальчика
08.03.2023 10:38 Аркадий Бочаровский

Двое восьмиклассников изнасиловали 11-летнего мальчика

Два восьмиклассника несколько раз изнасиловали ребенка. По информации РЕН ТВ, это происходило на севере Санкт-Петербурга в середине января.
 
В правоохранительные органы обратилась мама 11-летнего мальчика. Она сообщила, что 14-летние школьники несколько раз надругались над ее сыном. 

По предварительной информации, ребенок стал жертвой малолетних насильников не менее двух раз. Происходило все в доме 11-летнего мальчика. 

Стражи порядка возбудили уголовное дело, а также допросили и задержали подозреваемых. Расследование продолжается.  

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