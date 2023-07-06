



Двое протестующих арестованы во время митинга у домов министров

Полиция сообщает, что двое протестующих были арестованы в Тель-Авиве по обвинению в нападении на полицейских и нарушении общественного порядка возле дома министра Негева и Галилеи Ицхака Васерлауфа.



Шосе 2 вдоль побережья было на короткое время заблокировано, как и дороги возле дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине, а также в районах Тель-Авива и Рамат-Гана.



Прошлой ночью 37 протестующих были арестованы по всей стране в ходе бурных демонстраций после того, как начальник полиции Тель-Авива Ами Эшед заявил, что его уволили с работы за то, что он не расправился с протестами более жестко.



