



Двое пожарных погибли, пытаясь спасти палестинца

Медицинский центр Галилеи в Нагарии во вторник объявил о смерти второго пожарного, который вместе с другим спасателем был тяжело ранен, пытаясь спасти палестинца, упавшего в яму недалеко от северного арабского города Дейр аль-Асад, пишет издание Ynet.



Палестинец, мужчина в возрасте 20 лет, нелегально работавший в Израиле, и один из спасателей были объявлены мертвыми сразу по прибытии в больницу. Второй пожарный оставался в критическом состоянии.



В больнице сообщили, что его сердце реанимировали, и он был переведен в отделение интенсивной терапии с интубацией. У него было повреждение органов дыхания и кровеносных сосудов, повреждение почек и подозрение на повреждение головного мозга. На следующий день была констатирована смерть второго пожарного.



Тем временем полиция продолжает расследование инцидента, и в понедельник работодатель палестинского рабочего был допрошен по подозрению в убийстве по неосторожности.



По словам свидетелей, первый спасатель спустился в яму, но потерял сознание до того, как кто-то успел принести ему лестницу, чтобы выбраться из нее.

Врачи отмечают, что причиной потери сознания в яме были природные газы и нехватка кислорода.







