



Двое подростков застрелены в Фурейдисе

Два арабских подростка были убиты в среду, 6 сентября, во время перестрелки в Фурейдисе. Жертвами стали 18-летний и 17-летний подростки.



Оба были доставлены в медицинский центр “Гилель Яффе”. 17-летний Омар Мараане скончался от полученных травм по прибытии в медицинский центр.

Согласно заявлению представителя полиции, 18-летний подросток также был объявлен мертвым в медицинском учреждении.



Полицейское расследование инцидента продолжается.



В среду еще один человек был убит и двое ранены в результате инцидента со стрельбой в Рамле.



Последнее убийство стало 164-м в арабском секторе с начала года.