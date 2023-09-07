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Двое подростков застрелены в Фурейдисе
07.09.2023 08:16 Евгения Маркова

Двое подростков застрелены в Фурейдисе

Два арабских подростка были убиты в среду, 6 сентября, во время перестрелки в Фурейдисе. Жертвами стали 18-летний и 17-летний подростки.

Оба были доставлены в медицинский центр “Гилель Яффе”. 17-летний Омар Мараане скончался от полученных травм по прибытии в медицинский центр. 
Согласно заявлению представителя полиции, 18-летний подросток также был объявлен мертвым в медицинском учреждении.

Полицейское расследование инцидента продолжается.

В среду еще один человек был убит и двое ранены в результате инцидента со стрельбой в Рамле.

Последнее убийство стало 164-м в арабском секторе с начала года. 

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