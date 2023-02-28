



Двое подростков пропали без вести после того, как отправились на Эвьятар

Майан Шрайбер и Йосеф Хаим Банджо, двое пятнадцатилетних подростков, объявлены пропавшими без вести. В понедельник, 27 февраля, они отправились на Эвьятар в Самарии и с тех пор не вернулись и не вышли на связь.



Шрайбер и Банджо отправились в путь из ешивы Шефа в Иерусалиме в 22:40. Ни у кого из них не было мобильного телефона.



“Майян покинул Иерусалим вчера поздно вечером с рюкзаком и сумкой вместе со своим другом Они направлялись на Эвьятар. С тех пор они не выходили на связь, и это на них не похоже. Нам не удалось найти их следы. Израильское кинологическое подразделение проводит поиски”, — сказал Israel National News его брат Эммануэль.



По описанию, оба подростка были одеты в большие кипы, на одной из которых, была надпись на иврите. Оба несли большие рюкзаки. Майян был одет в темно-синие брюки в стиле милитари и толстовку темного цвета и нес пластиковый пакет из магазина "Ошер Ад".



UPD: подростки найдены

