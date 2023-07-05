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Двое мужчин застрелены на севере Израиля
05.07.2023 08:27 Ирина Демьянова

Двое мужчин застрелены на севере Израиля

Преступления в арабском обществе продолжаются. Двое мужчин были застрелены в ходе разных инцидентов на севере Израиля поздно вечером во вторник и рано утром в среду.

22-летний мужчина был застрелен во вторник вечером в северном городе Арраба. Через несколько часов в Ярке, еще одном арабском городе на севере Израиля, был застрелен мужчина.

По сообщениям еврейских СМИ, убитым в Аррабе был Амин Афони Асале.

Спасатели из “Маген Давид Адом” пытались реанимировать его на месте происшествия. Он умер по пути в больницу.

Полиция начала расследование и пыталась установить местонахождение стрелка.

Предполагается, что инцидент был связан с уголовным спором.

Подробностей убийства в Ярке нет.

Эти убийства стали 113-м и 114-м в арабском сообществе в этом году, по данным организации “Инициативы Авраама”.

Еще три человека были ранены в результате обстрела в городе в районе Галилеи на севере.

Одна из пострадавших - 6-летняя девочка. Все трое получили ранения средней степени тяжести и находились на лечении в местной больнице.

 

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