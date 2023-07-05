Двое мужчин застрелены на севере Израиля
Преступления в арабском обществе продолжаются. Двое мужчин были застрелены в ходе разных инцидентов на севере Израиля поздно вечером во вторник и рано утром в среду.
22-летний мужчина был застрелен во вторник вечером в северном городе Арраба. Через несколько часов в Ярке, еще одном арабском городе на севере Израиля, был застрелен мужчина.
По сообщениям еврейских СМИ, убитым в Аррабе был Амин Афони Асале.
Спасатели из “Маген Давид Адом” пытались реанимировать его на месте происшествия. Он умер по пути в больницу.
Полиция начала расследование и пыталась установить местонахождение стрелка.
Предполагается, что инцидент был связан с уголовным спором.
Подробностей убийства в Ярке нет.
Эти убийства стали 113-м и 114-м в арабском сообществе в этом году, по данным организации “Инициативы Авраама”.
Еще три человека были ранены в результате обстрела в городе в районе Галилеи на севере.
Одна из пострадавших - 6-летняя девочка. Все трое получили ранения средней степени тяжести и находились на лечении в местной больнице.