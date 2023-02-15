



Двое мужчин в Канаде требуют компенсацию за то, что их перепутали в роддоме

Двое мужчин в Канаде требуют компенсации от правительства после того, как они узнали, что их перепутали при рождении более 60 лет назад, сообщило новостное агентство CBC.



Сестра одного из мужчин, Эдварда Эмброуза, в прошлом году узнала из теста ДНК, что они не являются биологическими братоми и сестрой и что у нее есть брат Ричард Бове в Британской Колумбии.



Бове и Эмброуз родились в одной и той же больнице в Арборге, Манитоба, в один и тот же день в 1955 году.



Бове был воспитан своей матерью после того, как его отец умер в молодом возрасте, в креольской общине Сен-Лорана. Бове сказал, что у него было трудное детство, над ним издевались за то, что он коренной житель, но он всегда гордился своим креольским происхождением.



Однако из теста ДНК Бове узнал, что на самом деле он имеет украинские, еврейские и польские корни, а не креольские и французские, как он всегда думал.



Эмброуз вырос на ферме в Рембрандте, Манитоба, в украинской семье.



Адвокат Эмброуза и Бове сообщил, что он попросил министра здравоохранения Манитобы Одри Гордон встретиться с ними, чтобы отреагировать на эмоциональную травму, которую получили его клиенты.



Он добавил, что юристы Манитобы заявили, что провинция не несет юридической ответственности и поэтому не будет выплачивать компенсацию.

