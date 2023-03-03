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Двое мужчин пострадали в результате жестокого конфликта недалеко от Кфар-Йоны
03.03.2023 11:09 Наталья Богинская

Двое мужчин пострадали в результате жестокого конфликта недалеко от Кфар-Йоны

Двое мужчин получили серьезные ранения в результате ожесточенной ссоры поздно вечером в четверг. Двое мужчин в возрасте 48 и 18 лет получили ранения различной степени тяжести в результате инцидента, дошедшего до применения насилия в Кфар-Йоне.

Парамедики MDA оказали помощь обоим пострадавшим в и эвакуировали их в больницу “Ланиадо" в Нетании.

Старший из них получил проникающие ранения и находится в тяжелом состоянии, а младший – отделался легкими ранениями. 

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