



Двое мужчин пострадали в результате жестокого конфликта недалеко от Кфар-Йоны

Двое мужчин получили серьезные ранения в результате ожесточенной ссоры поздно вечером в четверг. Двое мужчин в возрасте 48 и 18 лет получили ранения различной степени тяжести в результате инцидента, дошедшего до применения насилия в Кфар-Йоне.



Парамедики MDA оказали помощь обоим пострадавшим в и эвакуировали их в больницу “Ланиадо" в Нетании.



Старший из них получил проникающие ранения и находится в тяжелом состоянии, а младший – отделался легкими ранениями.