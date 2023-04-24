



Двое дезертиров из бригады Голани приговорены к коротким срокам заключения

Военный офицер назначил дополнительные наказания солдатам Голани, которые заставили свою роту покинуть тренировочную базу на прошлой неделе из-за того, что им был назначен новый командир.



Полковник Йифтах Норкин, командир 7-й бронетанковой бригады, постановил, что двое солдат будут приговорены к коротким тюремным срокам, 15 и 20 дней, а третьему солдату будет отказано в отпуске на 28 дней.



На прошлой неделе Норкин принял решение, что вся компания будет приговорена к условным срокам и должна будет пройти ликбез по дисциплине.