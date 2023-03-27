Двое демонстрантов прорвались в Кнессет
Днем, 27 марта, двое протестующих против правовой реформы сумели прорваться в здание Кнессета в Иерусалиме.
Судя по кадрам, распространенным в соцсетях, демонстранты кричали министру просвещения Йоаву Кишу, чтобы тот уходил в отставку.
После того, как демонстрантам удалось прорваться в Кнессет, охранники их выдворили за двери. Дальнейшая их судьба неизвестна. Вероятнее всего, их задержала полиция.
יוסלה ברגמן: מפגינים שנכנסו לכנסת צעקו לעבר השר קיש. מאבטחי הכנסת הוציאו אותם@DaphnaLiel pic.twitter.com/0l1hSQneLn— החדשות - N12 (@N12News) March 27, 2023