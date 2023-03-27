Новости » Происшествия
Двое демонстрантов прорвались в Кнессет
27.03.2023 15:04 Алина Груднева

Двое демонстрантов прорвались в Кнессет

Днем, 27 марта, двое протестующих против правовой реформы сумели прорваться в здание Кнессета в Иерусалиме.

Судя по кадрам, распространенным в соцсетях, демонстранты кричали министру просвещения Йоаву Кишу, чтобы тот уходил в отставку.

После того, как демонстрантам удалось прорваться в Кнессет, охранники их выдворили за двери. Дальнейшая их судьба неизвестна. Вероятнее всего, их задержала полиция.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы