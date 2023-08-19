



Двое человек ранены в Восточном Иерусалиме при попытке нападения на полицейских

Полиция сообщила, что двое жителей Восточного Иерусалима были тяжело ранены после попытки нападения на офицеров в ходе отдельных инцидентов в пятницу вечером.



В палестинском районе Шуафат автомобиль набрал скорость в сторону сотрудников пограничной полиции и “пытался нанести им травмы”, говорится в заявлении полиции.



Полицейские крикнули водителю, чтобы он остановился, а затем открыли огонь боевыми патронами по автомобилю, когда он продолжил движение на них, сообщила полиция.



Пассажир автомобиля, палестинец лет 20, был тяжело ранен в результате обстрела и эвакуирован с места происшествия для оказания медицинской помощи. Водитель и еще один пассажир в автомобиле были задержаны. По словам полиции, у автомобиля были поддельные номерные знаки, и сотрудники полиции расследуют инцидент.



По словам полиции, во время задержания другие нападавшие бросали камни в полицейских, которые в ответ приняли меры по разгону беспорядков. Никто из израильских офицеров не пострадал.



Вскоре после этого в районе Силуан в Восточном Иерусалиме сотрудники пограничной полиции ранили подозреваемого, который пытался бросить в них зажигательную бомбу, сообщила полиция.



15-летний подозреваемый был доставлен в больницу.



Кроме того, произошла стрельба криминального характера в районе Абу-Тор в Восточном Иерусалиме, в результате которой был ранен житель Старого города.



Жертва стрельбы поступила в иерусалимскую больницу с тяжелыми ранениями. На место происшествия выехала полиция для сбора улик и розыска подозреваемых.



