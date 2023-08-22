



Двое британцев в Австрии “планировали создать грязную ядерную бомбу”

Пара британских людей, готовящихся к Судному дню, “планировали создать ядерную грязную бомбу”. По данным австрийской полиции, в их доме был найден огромный арсенал оружия, пишет газета Daily Mail.



Британцам, имя которых не упоминается в местных СМИ, грозит до пяти лет тюремного заключения по обвинению в ядерных преступлениях после их ареста в Рудене, штат Каринтия, Австрия, в начале этого года.



Детективы говорят, что они нашли материалы для изготовления бомб, в том числе взрывчатое вещество тротил, черный порох и шарикоподшипники, а также детонаторы. Этого хватило бы, чтобы создать девять мощных самодельных бомб.



Кроме того, власти заявляют, что нашли множество единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы.



Следователи также обнаружили 20 детонаторов и мобильный телефон, который, по мнению прокуроров, должен был быть использован в качестве спускового крючка.



Злоумышленникам предъявлено обвинение в сговоре с целью использования “ядерного топлива, радиоактивного вещества, взрывчатого вещества” для создания бомб, сообщают местные СМИ.



Предполагается, что полиция разыскивает сообщника, предположительно 68-летнего гражданина Австрии, который остается на свободе.



По данным местных СМИ, обвиняемые были арестованы после того, как один из них вызвал скорую помощь.



