



Двое бездомных угрожали "взорвать все" на вокзале в Париже

Сегодня, двое бездомных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, собирались "взорвать все" на железнодорожной станции Монпарнас в Париже.



Как сообщает газета Le Figaro, мужчины в возрасте 51 и 29 лет кричали, что хотят "взорвать все" вокруг них



Бездомных задержали на вокзале с 9 газовыми баллонами. Во время задержания они утверждали, что они ливийцы.



Подозреваемых доставили в полицейское отделение, где они повторили те же угрозы. Один из фигурантов был очень пьян. Полицейские нашли в их сумке 9 полных газовых баллонов, которые были описаны как "неопасные".



В данный момент подозреваемые взяты под стражу.



