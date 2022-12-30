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Двое бездомных угрожали "взорвать все" на вокзале в Париже
30.12.2022 21:32 Ольга Белозерова

Двое бездомных угрожали "взорвать все" на вокзале в Париже

Сегодня, двое бездомных, находясь в состоянии алкогольного опьянения, собирались "взорвать все" на железнодорожной станции Монпарнас в Париже.

Как сообщает газета Le Figaro, мужчины в возрасте 51 и 29 лет кричали, что хотят "взорвать все" вокруг них

Бездомных задержали на вокзале с 9 газовыми баллонами. Во время задержания они утверждали, что они ливийцы.

Подозреваемых доставили в полицейское отделение, где они повторили те же угрозы. Один из фигурантов был очень пьян. Полицейские нашли в их сумке 9 полных газовых баллонов, которые были описаны как "неопасные". 

В данный момент подозреваемые взяты под стражу. 

 

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