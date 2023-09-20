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Двое арестованы за кражу танка с базы ЦАХАЛа
20.09.2023 14:18 Аркадий Бочаровский

Двое арестованы за кражу танка с базы ЦАХАЛа


Полиция сообщила об аресте двух подозреваемых в краже танка с учебной базы в Элиаким. 

Арестованным - около 40 лет.

Получив сообщение из министерства обороны, сотрудники полиции Прибрежного округа начали поиски и обнаружили танк на свалке металлолома в районе города Нешер. 

В результате предварительного расследования выяснилось, что похищен танк Меркава 2. Танк находился в нерабочем состоянии. Согласно подозрениям, мотивом похищения было сдать сталь на металлолом и продать.

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