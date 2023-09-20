



Двое арестованы за кражу танка с базы ЦАХАЛа



Полиция сообщила об аресте двух подозреваемых в краже танка с учебной базы в Элиаким.



Арестованным - около 40 лет.



Получив сообщение из министерства обороны, сотрудники полиции Прибрежного округа начали поиски и обнаружили танк на свалке металлолома в районе города Нешер.



В результате предварительного расследования выяснилось, что похищен танк Меркава 2. Танк находился в нерабочем состоянии. Согласно подозрениям, мотивом похищения было сдать сталь на металлолом и продать.